Ученые нашли способ борьбы с ДНК-вирусами

Ученые из Университета Рутгерса создали вакцину для защиты ДНК от вирусов.

Ученые из Университета Рутгерса создали вакцину для защиты ДНК от вирусов.

Как передает Report, исследование опубликовано в Cell Reports Methods.

Ученые получили ослабленные штаммы мышиного цитомегаловируса, обработав вирус вещестом центанамицином. В результате вирус был изменен таким образом, что потерял способность воспроизводиться внутри клетки хозяина.

По словам исследователей, когда ослабленные вирусные частицы вводят животным, они стимулируют иммунную систему хозяина искать и уничтожать патогенные вирусные частицы. Этот метод нацелен на ДНК-вирусы - цитомегаловирус, ветряную оспу и простой герпес, которые размножаются, создавая копии своих молекул ДНК.

Было показано, что такой подход безопасен и эффективно подавляет вирусные инфекции у лабораторных животных.