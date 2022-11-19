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Ученые нашли способ борьбы с ДНК-вирусами

Ученые нашли способ борьбы с ДНК-вирусами Ученые из Университета Рутгерса создали вакцину для защиты ДНК от вирусов.
Здоровье
19 ноября 2022 г. 18:00
Ученые нашли способ борьбы с ДНК-вирусами

Ученые из Университета Рутгерса создали вакцину для защиты ДНК от вирусов.

Как передает Report, исследование опубликовано в Cell Reports Methods.

Ученые получили ослабленные штаммы мышиного цитомегаловируса, обработав вирус вещестом центанамицином. В результате вирус был изменен таким образом, что потерял способность воспроизводиться внутри клетки хозяина.

По словам исследователей, когда ослабленные вирусные частицы вводят животным, они стимулируют иммунную систему хозяина искать и уничтожать патогенные вирусные частицы. Этот метод нацелен на ДНК-вирусы - цитомегаловирус, ветряную оспу и простой герпес, которые размножаются, создавая копии своих молекул ДНК.

Было показано, что такой подход безопасен и эффективно подавляет вирусные инфекции у лабораторных животных.

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