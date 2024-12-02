О нас

Ученые нашли простой способ снижения тяги к алкоголю

Ученые нашли простой способ снижения тяги к алкоголю Ученые из Университета Портсмута в Великобритании установили, что люди пьют меньше алкоголя, если вспоминают о своем прошлом опыте употребления спиртных напитков.
Здоровье
2 декабря 2024 г. 05:39
Ученые нашли простой способ снижения тяги к алкоголю

Ученые из Университета Портсмута в Великобритании установили, что люди пьют меньше алкоголя, если вспоминают о своем прошлом опыте употребления спиртных напитков.

Как передает Report, результаты исследования опубликованы в журнале Food Quality and Preference (FQP).

В эксперименте участвовали 50 женщин от 18 до 46 лет. Добровольцев разделили на две группы: одна должна была вспомнить недавнюю ситуацию, связанную с алкоголем, а другая — рассказать о последней поездке на автомобиле.

После этого всем женщинам предложили напиток на основе водки, количество которого они могли регулировать самостоятельно. Для создания естественной обстановки экспериментаторы включили нейтральную передачу, чтобы участницы не задумывались о цели исследования.

Результаты показали, что женщины, которые перед употреблением напитка вспоминали о предыдущем потреблении алкоголя, пили медленнее. Ученые предполагают, что это может быть связано с желанием избежать лишних калорий и ограничить воздействие алкоголя на организм. Также, по мнению исследователей, более быстрый темп потребления может свидетельствовать о повышенной тяге к алкоголю, что характерно для людей с более высоким риском зависимости.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Ученые выяснили, что алкоголь в умеренных дозах может снизить риск болей в суставах
Ученые выяснили, что алкоголь в умеренных дозах может снизить риск болей в суставах
1 декабря 2024 г. 06:37
Вугар Гурбанов: Для устранения недочетов в азербайджанских медучреждениях будет составлен план
Вугар Гурбанов: Для устранения недочетов в азербайджанских медучреждениях будет составлен план
30 ноября 2024 г. 20:44
В TƏBİB призвали к поэтапному повышению устойчивости здравоохранения по итогам COP29
В TƏBİB призвали к поэтапному повышению устойчивости здравоохранения по итогам COP29
30 ноября 2024 г. 17:10
TƏBİB: Один из пострадавших при обрушении дома в Масазыре находится в реанимации
TƏBİB: Один из пострадавших при обрушении дома в Масазыре находится в реанимации
29 ноября 2024 г. 21:34
Азербайджан снял ограничения на ввоз продовольственной продукции из шести стран
Азербайджан снял ограничения на ввоз продовольственной продукции из шести стран
29 ноября 2024 г. 13:33
Объявлено количество ВИЧ-инфицированных в Азербайджане
Объявлено количество ВИЧ-инфицированных в Азербайджане
29 ноября 2024 г. 13:27
Ученые выяснили, что микропластик и ПФАС вместе становятся более ядовитыми
Ученые выяснили, что микропластик и ПФАС вместе становятся более ядовитыми
29 ноября 2024 г. 00:49
В Клинический медцентр в октябре с отравлением поступили 93 человека, 4 скончались
В Клинический медцентр в октябре с отравлением поступили 93 человека, 4 скончались
28 ноября 2024 г. 10:52
Ученые доказали, что ленакапавир предотвращает до 99% случаев заражения ВИЧ
Ученые доказали, что ленакапавир предотвращает до 99% случаев заражения ВИЧ
28 ноября 2024 г. 02:36
TƏBİB: Во время COP29 за медицинской помощью обратились 826 человек
ФотоTƏBİB: Во время COP29 за медицинской помощью обратились 826 человек
27 ноября 2024 г. 10:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi