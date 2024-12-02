Ученые нашли простой способ снижения тяги к алкоголю

Ученые из Университета Портсмута в Великобритании установили, что люди пьют меньше алкоголя, если вспоминают о своем прошлом опыте употребления спиртных напитков.

Ученые из Университета Портсмута в Великобритании установили, что люди пьют меньше алкоголя, если вспоминают о своем прошлом опыте употребления спиртных напитков.

Как передает Report , результаты исследования опубликованы в журнале Food Quality and Preference (FQP).

В эксперименте участвовали 50 женщин от 18 до 46 лет. Добровольцев разделили на две группы: одна должна была вспомнить недавнюю ситуацию, связанную с алкоголем, а другая — рассказать о последней поездке на автомобиле.

После этого всем женщинам предложили напиток на основе водки, количество которого они могли регулировать самостоятельно. Для создания естественной обстановки экспериментаторы включили нейтральную передачу, чтобы участницы не задумывались о цели исследования.

Результаты показали, что женщины, которые перед употреблением напитка вспоминали о предыдущем потреблении алкоголя, пили медленнее. Ученые предполагают, что это может быть связано с желанием избежать лишних калорий и ограничить воздействие алкоголя на организм. Также, по мнению исследователей, более быстрый темп потребления может свидетельствовать о повышенной тяге к алкоголю, что характерно для людей с более высоким риском зависимости.