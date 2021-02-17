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Ученые нашли объяснение странным симптомам коронавируса

Ученые нашли объяснение странным симптомам коронавируса У некоторых заразившихся возникают ревматоидный артрит, аутоиммунный миозит или воспаление фаланг пальцев ног
Здоровье
17 февраля 2021 г. 19:39
Ученые нашли объяснение странным симптомам коронавируса

Американские ученые нашли объяснение болям в суставах и мышцах, на которые жалуются некоторые пациенты с коронавирусом.

Как передает Report, результаты исследования опубликовал журнал Skeletal Radiology.

У некоторых заразившихся возникают ревматоидный артрит, аутоиммунный миозит или воспаление фаланг пальцев ног.

Ученые из Северо-Западного университета вместе с медиками из сети клиник Northwestern Medicine провели исследование с помощью комплекса радиологических методов - КТ, МРТ, УЗИ - и выяснили, что такие симптомы объясняются аутоиммунной реакцией организма.

"Мы поняли, что коронавирус заставляет организм атаковать сам себя, что может привести к ревматологическим проблемам, требующим длительного лечения", - приводятся слова одного из авторов исследования Свати Дешмука, доцента костно-мышечной радиологии в Школе медицины Файнберга Северо-Западного университета.

Ученый отметил, что большинство пациентов выздоравливают, но у некоторых заболевших симптомы сохраняются надолго, влияя на качество жизни. В таких случаях речь идет о повреждении нервов, нарушении кровотока или образовании сгустков крови.

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