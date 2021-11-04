Ученые нашли новый способ эффективного лечения рака

Ученые британского Ноттингемского университета, китайского Университета Нинбо и Сельскохозяйственного университета Шаньси обнаружили паразита, способного помочь в борьбе с онкологическими заболеваниями.

Ученые британского Ноттингемского университета, китайского Университета Нинбо и Сельскохозяйственного университета Шаньси обнаружили паразита, способного помочь в борьбе с онкологическими заболеваниями.

Как передает Report, исследование опубликовано в журнале Journal for ImmunoTherapy Cancer .

Отмечается, что паразит Toxoplasma gondii живет в организме и может выделять большое количество белков для противодействия его иммунной защите.

В ходе эксперимента над мышами исследователи создали мутантный штамм этого паразита, способность к размножению которого была ограничена. При помощи инъекции специалисты ввели его непосредственно в «холодные» опухоли грызунов. Такие новообразования не воспалены и не провоцируют иммунный ответ.

В результате началось воспаление в месте опухоли, повысилась эффективность иммунных контрольных точек, и выживаемость животных увеличилась. Рост опухолей замедлился.

Онкологи надеются, что в ближайшем будущем у них получится разработать схемы лечения опухолей холодом для людей. Новый метод позволит также лечить карциному простаты и многие новообразования у детей.