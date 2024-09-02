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Ученые нашли новый фактор риска болезней сердца

Ученые нашли новый фактор риска болезней сердца Особенность кроветворения — клональный гемопоэз — может быть признана новым фактором риска инфаркта и сердечно-сосудистых заболеваний.
Здоровье
2 сентября 2024 г. 03:57
Ученые нашли новый фактор риска болезней сердца

Особенность кроветворения — клональный гемопоэз — может быть признана новым фактором риска инфаркта и сердечно-сосудистых заболеваний.

Как передает Report, об этом сообщает MedicalXpress со ссылкой на результаты нового исследования.

К известным факторам риска сердечно-сосудистых заболеваний относят высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина, диабет, ожирение, курение и малоподвижный образ жизни. Теперь в список могут добавить клональный гемопоэз. Это состояние запускается приобретенными мутациями в стволовых клетках крови.

Ученые выяснили, что клональный гемопоэз напрямую повышает риск атеросклероза — отложения холестериновых бляшек на стенках артерий. Этот процесс повышает риск большинства сердечно -сосудистых заболеваний, в том числе гипертонии, инфаркта, инсульта и сердечной недостаточности.

Также ученые показали, что препарат колхицин может смягчить последствия клонального гематопоэза, связанного с приобретенными мутациями в гене TET2.

До этого было показано, что мутации в TET2 ускоряют развитие атеросклероза у животных, а колхицин может замедлить его прогрессирование. Также было показано, что при наличии этих мутаций колхицин снижает риск инфаркта миокарда у людей.

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