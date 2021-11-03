Ученые нашли мощный резервуар мутаций коронавируса

Ученые из Университетов Пенсильвании и Айовы выявили в США сотни белохвостых оленей, зараженных коронавирусом.

Ученые из Университетов Пенсильвании и Айовы выявили в США сотни белохвостых оленей, зараженных коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, результат их исследования опубликован на портале biorxiv.

По мнению специалистов, SARS-CoV-2 передался парнокопытным от людей. Затем вирус стал стремительно распространяться среди оленей. В период с апреля 2020 по январь 2021 года ученые отбирали животных в Айове для тестирования и выяснили, что до 80% из них были инфицированы. Однако биологи не смогли точно определить, каким образом человек заразил их.

Результаты исследования встревожили экспертов, которые считают, что экспансия вируса среди наиболее распространенных видов животных в Северной Америке может еще больше затруднить искоренение патогена, особенно если они превратятся в резервуар мутаций SARS-CoV-2. В таком случае со временем он станет более вирулентным и научится обходить нынешние вакцины, считают ученые.

"Если олени смогут передавать вирус людям - это поменяет правила игры. Дикие животные, способные стать хранилищем для вируса, - очень редкое и неблагоприятное событие", - сказал в беседе с New York Times ветеринар из Университета Висконсин-Мэдисон Тони Голдберг.

Как один из вариантов решения проблемы исследователи предложили вакцину от коронавируса для оленей, однако они отметили, что прививать миллионы бродящих по стране парнокопытных было бы непрактично. Поэтому, по словам ученых, нужно ревакцинировать людей, которые успели получить препарат ранее.