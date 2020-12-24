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Ученые нашли лекарство от рака мозга

Ученые нашли лекарство от рака мозга Ученые Университета Гете в Франкфурте (Германия) определили, что лекарство от диареи лоперамид может индуцировать гибель клеток в культуре глиобластомы — смертельно опасной и неизлечимой формы опухоли головного мозга, плохо реагирующей на обычную химиотер
Здоровье
24 декабря 2020 г. 08:12
Ученые нашли лекарство от рака мозга

Ученые Университета Гете в Франкфурте (Германия) определили, что лекарство от диареи лоперамид может индуцировать гибель клеток в культуре глиобластомы — смертельно опасной и неизлечимой формы опухоли головного мозга, плохо реагирующей на обычную химиотерапию.

Как передает Report, о неожиданном средстве против рака сообщается в статье, опубликованной в журнале Autophagy. Кратко о ней рассказывается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Исследователи выяснили, что в некоторых типах опухолевых клеток лоперамид вызывает стрессовую реакцию в эндоплазматическом ретикулуме, который отвечает за ключевые этапы синтеза белка. Стресс разрушает ретикулум с последующей деградацией и самоуничтожением (автофагией) злокачественных клеток. В нормальных клетках аутофагия способствует разрушению поврежденных компонентов, однако в дефектных она может вызывать необратимые процессы, ведущие к гибели.

Лоперамид способствует повышенной активности фактора транскрипции ATF4, который, в свою очередь, вызывает аутофагию. Если заблокировать ATF4, то от лоперамида в культуре погибнет гораздо меньше опухолевых клеток.

Сам лоперамид безопасен для здоровых тканей. Однако необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить способ доставки препарата в мозг через гематоэнцефалический барьер.

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