Ученые нашли ключевой фактор замедления старения

Поддержание нормального уровня железа в крови может стать ключевым фактором замедления старения

Результаты исследования британских и немецких ученых показали, что поддержание нормального уровня железа в крови может стать ключевым фактором замедления старения и увеличения продолжительности жизни. Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, работа опубликована в журнале Nature Communications.

Биологи из Эдинбургского университета в сотрудничестве с коллегами из Института биологии старения Макса Планка в Германии изучили с помощью генетических методов три фактора, связанные с биологическим старением: общая продолжительность жизни; годы жизни без болезней, или период здоровья; и феномен чрезвычайного долголетия.

Биологическое старение — скорость, с которой в организме накапливаются необратимые изменения, приводящие к смертельным заболеваниям, таким как болезни сердца, деменция или рак.

Исследователи объединили анонимную информацию из трех общедоступных баз данных Zenodo, Edinburgh DataShare и Longevity Genomics и получили выборку 1,75 миллионов человек для оценки продолжительности жизни и более 60 тысяч долгожителей.

Ученые проанализировали сводную статистику по общему геному, продолжительности жизни самих людей и их родителей и определили генетические вариации, связанные соответственно с общей продолжительностью жизни, периодом здоровья и долголетием.

Оказалось, что генные наборы — геномные локусы, отвечающие за нормальный уровень железа, были представлены во всех трех группах. Отсюда авторы сделали вывод, что гены, участвующие в метаболизме железа в крови, во многом ответственны за здоровую долгую жизнь. Статистически они подтвердили эту связь методом математического анализа, известным как менделевская рандомизация.

"Эти данные убедительно свидетельствуют, что слишком высокий уровень железа в крови сокращает здоровую жизнь, а контроль этого уровня может предотвратить повреждения, связанные с возрастом, — приводятся в пресс-релизе слова ведущего автора исследования, доктора Пола Тиммерса (Paul Timmers) из Центра глобальных медицинских исследований при Эдинбургском университете. — Мы предполагаем, что наши выводы о метаболизме железа могут объяснять, почему преждевременное старение связано с обилием в рационе красного мяса, богатого железом".

Содержание железа в крови зависит от диеты, а его аномально высокие или низкие уровни приводят с возрастом к болезни Паркинсона, заболеваниям печени и снижению способности организма бороться с инфекциями.

Авторы надеются, что результаты их исследования в будущем помогут создать препарат, имитирующий генетическое влияние на метаболизм железа, который станет средством для профилактики возрастных заболеваний и повысит шаны дожить до старости без болезней.