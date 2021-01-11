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Ученые нашли фермент, влияющий на распространение COVID-19 в организме

Ученые нашли фермент, влияющий на распространение COVID-19 в организме Данное открытие имеет важное значение для разработки и совершенствования препаратов для лечения COVID-19
Здоровье
11 января 2021 г. 10:49
Ученые нашли фермент, влияющий на распространение COVID-19 в организме
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Ученые из Тюбингенского университета нашли в организме человека фермент, который может влиять на распространение коронавирусной инфекции. Как передает Report, об этом информирует портал Merkur.

При помощи компьютерной модели распространения SARS-CoV-2 в легких эксперты смогли определить, что вирус вынуждает клетки вырабатывать особые вещества, помогающие ему проникнуть в них.

Специалисты установили, что особо ценным для вируса является фермент гуанилаткиназа 1 (GK1). После того, как ученые "убрали" его из организма, SARS-CoV-2 перестал размножаться.

Эксперты уверены, что их открытие имеет важное значение для разработки и совершенствования препаратов для лечения COVID-19.

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Версия на английском языке Scientists find enzyme affecting COVID-19 spread in body

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