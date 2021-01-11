Ученые нашли фермент, влияющий на распространение COVID-19 в организме

Данное открытие имеет важное значение для разработки и совершенствования препаратов для лечения COVID-19

Ученые из Тюбингенского университета нашли в организме человека фермент, который может влиять на распространение коронавирусной инфекции. Как передает Report, об этом информирует портал Merkur.

При помощи компьютерной модели распространения SARS-CoV-2 в легких эксперты смогли определить, что вирус вынуждает клетки вырабатывать особые вещества, помогающие ему проникнуть в них.

Специалисты установили, что особо ценным для вируса является фермент гуанилаткиназа 1 (GK1). После того, как ученые "убрали" его из организма, SARS-CoV-2 перестал размножаться.

Эксперты уверены, что их открытие имеет важное значение для разработки и совершенствования препаратов для лечения COVID-19.