Ученые нашли альтернативный способ заражения человека COVID-19

Коронавирусная инфекция SARS-CoV-2 может найти альтернативные способы для заражения клеток человеческого организма.

Коронавирусная инфекция SARS-CoV-2 может найти альтернативные способы для заражения клеток человеческого организма.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте Phys.org .

Специалисты изучили влияние мутировавших форм коронавируса на раковые клетки легких и верхних дыхательных путей. Отмечается, что данные клетки обычно невосприимчивы к коронавирусу из-за отсутствия фермента ACE2, который используется в качестве "точки входа" SARS-CoV-2. Однако в ходе эксперимента выяснилось, что мутация E484D S способна заражать и раковые клетки.

Ученые пришли к выводу, что новый вариант коронавируса соединяется с другим рецептором, связанным с избытком гепарансульфатов - белков с полисахаридными остатками, которые находятся вблизи клеточной мембраны.

Также исследователи обнаружили, что коронавирус E484D S остается восприимчивым к антителам в сыворотке крови вакцинированных пациентов, но сыворотка крови переболевших людей становится менее эффективной для борьбы с вирусом.