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Ученые нашли альтернативный путь попадания коронавируса в организм

Ученые нашли альтернативный путь попадания коронавируса в организм Ученые из Вашингтонского университета обнаружили альтернативный вариант проникновения коронавируса в человеческие клетки.
Здоровье
29 июня 2021 г. 10:04
Ученые нашли альтернативный путь попадания коронавируса в организм

Ученые из Вашингтонского университета обнаружили альтернативный вариант проникновения коронавируса в человеческие клетки.

Как сообщает Report со ссылкой на Phys.org, специалисты выяснили что, для попадания в организм вирусу не всегда нужны рецепторы ACE2 (ангиотензинпревращающий фермент 2). По словам экспертов, из-за мутации SARS-CoV-2 может не использовать спайковый белок и не цепляться за рецепторы ACE2 для того, чтобы попасть в организм человека.

Исследователи пришли к выводу, что новый тип вируса способен находить новые пути инфицирования организма в обход уже известной схемы.

Эксперимент проводили с клетками легких человека, в том числе, пораженных раком, у которых ACE2 отсутствует. Эти клетки также оказались восприимчивы к мутировавшему вирусу, созданному искусственным путем (вариант E484D S).

Мутация E484D S восприимчива к антителам привитых пациентов, хотя сыворотка крови переболевших оказалась менее устойчивой к этому вирусу, заключили ученые. Вместе с этим, пока неясно, возможна ли упомянутая мутация в реальных условиях вне лаборатории.

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