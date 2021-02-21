Ученые: Мир ожидает более опасная пандемия, чем коронавирус

Американские ученые заявили об опасности распространения вируса Нипах, который может спровоцировать новую пандемию с 75 процентным уровнем смертности

Американские ученые заявили об опасности распространения вируса Нипах, который может спровоцировать новую пандемию с 75 процентным уровнем смертности.

Как передает Report, об этом пишет The Sun .

По словам заведующей кафедрой молекулярной и клеточной биохимии Университета Кентукки, доктора Ребекки Датч, данный вирус может "абсолютно точно" быть причиной следующей пандемии. При этом смертность от последствий Нипах гораздо выше, чем от COVID-19. Она составляет от 45 до 75 процентов.

Эксперт также отметила, что мутации этой инфекции могут сделать ее более заразной для людей.

В свою очередь доктор Мелани Севилл предупредила, что миру следует готовиться к "очень большой" пандемии. При этом она будет гораздо хуже нынешней, считает врач.

Писатель-эколог, эксперт по передающимся от животных болезням Джон Видаль убежден, что человечество ждет новая пандемия масштаба Черной смерти. Он указал на популярность авиаперелетов и мировой торговли. Учитывая это, он уверен, что "вирус может распространиться по всему миру через бессимптомных носителей" за несколько недель, "убивая десятки миллионов людей еще до того, как границы стран будут закрыты".

Вирус Нипах вызывает сильный отек мозга, судороги и рвоту. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), он может протекать бессимптомно, а также вызывать серьезные респираторные проблемы и энцефалит. Кроме того, исследователи обеспокоены и особо длительным инкубационным периодом Нипаха - 45 дней.

ВОЗ называет Нипах одним из наиболее опасных для человечества вирусов.