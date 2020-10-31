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Ученые математически доказали невозможность вечной жизни

Ученые математически доказали невозможность вечной жизни Ученые из университета Аризоны математически доказали, что бессмертие для человека - недостижимая мечта. Старение и смерть - неизбежные процессы, которые не исчезнут со временем даже в самом технологически развитом обществе.
Здоровье
31 октября 2020 г. 04:43
Ученые математически доказали невозможность вечной жизни

Ученые из университета Аризоны математически доказали, что бессмертие для человека - недостижимая мечта. Старение и смерть - неизбежные процессы, которые не исчезнут со временем даже в самом технологически развитом обществе.

Как передает Report со ссылкой на журнал Proceedings of the National Academy of Sciences, профессор Джоанна Масель рассказала, что ученые создали математическую модель конкуренции клеток в организме, поскольку перед каждой клеткой стоят противоположные задачи. С одной стороны, клетки стараются выжить сами, а с другой - помочь всему организму. Но этот процесс вызывает "конкуренцию" между ними, что неизбежно приводит к старению и смерти.

Организм стареет, поскольку в нем накапливаются плохо функционирующие старые клетки. Однако стимуляция "естественного отбора" среди клеток приводит лишь к тому, что наиболее агрессивные из них начинают бесконтрольно расти, что приводит к онкологическим заболеваниям.

Таким образом, смерть - это неотъемлемое свойство живого организма, от которого никак нельзя избавиться.

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