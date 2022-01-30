Ученые: Коронавирус станет обычным заболеванием, людей будут вакцинировать раз в год

"Вакцинация от коронавирусной инфекции будет проводиться раз в год, штамм "омикрон" позволяет говорить о COVID-19 в будущем как о сезонном заболевании".

"Вакцинация от коронавирусной инфекции будет проводиться раз в год, штамм "омикрон" позволяет говорить о COVID-19 в будущем как о сезонном заболевании".

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом считает директор итальянского Национального научно-исследовательского института "Спалланцани" (Lazzaro Spallanzani) Франческо Вайя.

"Мы находимся в прекрасной точке, когда сейчас можем думать об ослаблении мер. Вакцинация стала стратегическим инструментом, который позволил нам оказаться в стадии, когда игра почти завершена. Но нам нужно сделать вещи - распространить вакцины по миру, начиная с Африки, где с этим есть сложности, и приводить вакцины в соответствие с новым и возможным будущими штаммами, чтобы в итоге прийти к одной дозе вакцины в год" - заявил он журналистам на торжественном мероприятии, посвященном двухлетней годовщине выявления первых случаев коронавируса в Италии.