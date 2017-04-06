Ученые: Каждая десятая смерть в мире - от курения

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Курение вызывает каждую десятую смерть в мире. Причем половина из этих смертей приходится на четыре страны - Россию, США, Китай и Индию. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом говорится в новом исследовании, опубликованном в медицинском журнале The Lancet.

В исследовании ученые использовали данные о курении в 195 странах в 1990-2015 годах.

По данным ученых, уровень смертности может вырасти еще сильнее, поскольку табачные компании агрессивно осваивают новые рынки, особенно в развивающихся странах.

"Курение остается вторым по распространенности фактором риска ранней смерти и инвалидности после высокого давления", - отмечает один из авторов исследования доктор Эммануэла Гакидоу.

В целом, общее число курильщиков выросло с 870 млн в 1990 году. Число смертей, связанных с курением, также выросло на 4,7% и достигло 6,4 млн в 2015 году.

Исследование выявило, что некоторым странам успешно удается заставить людей бросить курить - в основном за счет увеличения налогов, предупреждений на упаковках и образовательных программ.