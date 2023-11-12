Ученые изобрели новый метод регенерации мышечной ткани

Специалисты канадской биотехнологической компании Evolved.Bio на базе Университета Ватерлоо создали способ производства и регенерации мышечной ткани, призванный помочь людям со значительными повреждениями мышц.
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Ученые описывают свою технологию как бескаркасную платформу для моделирования тканей in vitro, что означает, что новые мышцы сначала выращиваются в искусственной среде. Затем получившиеся биоматериалы имплантируются в тело пациента.
Платформа использует листы клеток в качестве строительных блоков, что позволяет воссоздавать разнообразные образцы тканей с соответствующими структурами и форм-факторами.
По словам авторов разработки, созданный ими метод позволяет избегать отторжения полученных тканей организмом, поскольку созданные в пробирке мышцы неотличимы от сформировавшихся естественным образом.
Ученые намерены использовать технологию для борьбы с объемной потерей мышечной массы — неизлечимым заболеванием, от которого страдают сотни тысяч людей. Также этот способ можно использовать в других областях, включая производство культивированного (выращенного в искусственной среде) мяса животных.