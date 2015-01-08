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    Ученые из США разработали "революционный" антибиотик

    Новый препарат может стать первым антибиотиком нового класса за последние 30 лет

    Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Разработан новый метод в создании антибиотиков. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, новая разработка принадлежит ученым США.

    Ученые утверждают, что новая разработка является самым идеальным средством для борьбы с устойчивыми к препаратам инфекциями.

    Исследователи из Северо-восточного Университета США в Бостоне разработали технику выращивания бактерий в почве в лабораторных условиях.

    Опубликованное ими в журнале Nature исследование привело к открытию 25 новых антибиотиков. Одним из них является теиксобактин, который показал свою эффективность в лечении мышей от устойчивых к лекарственным препаратам инфекций.

    Если тесты на людях пройдут успешно, новый препарат может стать первым антибиотиком нового класса за последние 30 лет.

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