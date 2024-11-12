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Ученые из Швеции создали новое антитело для борьбы с раком

Ученые из Швеции создали новое антитело для борьбы с раком Ученые из Уппсальского университета и Королевского технологического института (Швеция) создали новое антитело, усиливающее воздействие Т-клеток на раковую опухоль.
Здоровье
12 ноября 2024 г. 01:22
Ученые из Швеции создали новое антитело для борьбы с раком

Ученые из Уппсальского университета и Королевского технологического института (Швеция) создали новое антитело, усиливающее воздействие Т-клеток на раковую опухоль.

Как передает Report, результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications (NatCom).

Ученые разработали уникальный тип антител, представляющий собой "конструкцию три в одном", которая одновременно нацелена на доставку лекарственного препарата и активацию иммунной системы. Эта инновационная разработка направлена на персонализированную иммунотерапию рака.

Препарат перенаправляет иммунную систему для поиска и уничтожения неоантигенов - специфичных мутаций, встречающихся только в раковых клетках. Новый тип антитела доставляет материал, ориентированный на опухоль, непосредственно к определенным иммунным клеткам, одновременно стимулируя их. Это значительно усиливает реакцию Т-клеток на рак, отмечается в исследовании.

Предварительные эксперименты подтвердили эффективность метода: он активирует нужные иммунные клетки в образцах человеческой крови, а также демонстрирует положительные результаты в исследованиях на животных. У мышей, получивших препарат в низких дозах, увеличилась продолжительность жизни. Введение большего количества антитела излечило животных от рака.

Отмечается, что данный метод также оказался безопаснее по сравнению с ранее изученными способами терапии.

Препарат состоит из двух частей: таргетного биспецифического антитела, которое можно заранее производить в больших количествах, и специальной пептидной части, синтезируемой быстро и в небольших масштабах для конкретного типа рака. Такая комбинация снижает затраты на производство и ускоряет адаптацию терапии, обеспечивая более быстрый переход от диагностики к лечению для пациентов.

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