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Ученые из Китая оценили вероятность искусственного происхождения COVID-19

Ученые из Китая оценили вероятность искусственного происхождения COVID-19 Китайские ученые установили, что происхождение коронавируса может быть только природным, вирус не мог появиться искусственно - в лаборатории.
Здоровье
19 июля 2021 г. 06:46
Ученые из Китая оценили вероятность искусственного происхождения COVID-19

Китайские ученые установили, что происхождение коронавируса может быть только природным, вирус не мог появиться искусственно - в лаборатории.

Как передает Report, об этом говорится в статье, опубликованной в научном журнале Science China Life Sciences.

Более 20 китайских ученых и британская исследовательница, работающая в КНР, провели свои научные изыскания и пришли к выводу, что коронавирус имеет природное происхождение. В качестве доказательства ученые использовали теорию эволюции и связанные с ней идеи.

Они отмечают, что вирус SARS-CoV-2 очень хорошо адаптировался к человеческой популяции по сравнению с SARS-CoV образца 2003 года. Такой уровень приспособляемости, по всей видимости, развился в течение длительного периода, пишут специалисты. До вспышки COVID-19 вирус, как представляется, претерпел некоторые формы эволюции в человеческой популяции, что и привело к такой его степени адаптивности, но пока неясно, как именно это произошло.

"SARS-CoV-2 не мог развиться на животном рынке в большом городе и еще менее вероятно в лаборатории. При обсуждении происхождения SARS-CoV-2 необходимо учитывать длительный процесс адаптационного сдвига", - говорится в научной статье.

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