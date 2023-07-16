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Ученые из Гарварда разработали новый метод лечения рака мозга с эффективностью свыше 90%

Ученые из Гарварда разработали новый метод лечения рака мозга с эффективностью свыше 90% Ученые из Гарвардской медицинской школы разработали новое лечение для редких опухолей головного мозга, папиллярных краниофарингиом. Терапии показала беспрецедентный успех в уменьшении размеров опухоли.
Здоровье
16 июля 2023 г. 19:44
Ученые из Гарварда разработали новый метод лечения рака мозга с эффективностью свыше 90%

Ученые из Гарвардской медицинской школы разработали новое лечение для редких опухолей головного мозга, папиллярных краниофарингиом. Терапии показала беспрецедентный успех в уменьшении размеров опухоли.

Как передает Report, результаты исследования опубликованы в New England Journal of Medicine.

В исследование были включены 16 пациентов, 15 из которых завершили как минимум один 28-дневный цикл терапии комбинацией препаратов вемурафениба и кобиметиниба. За четыре цикла среднее уменьшение размера опухоли составило от 68% до 99% (91% в среднем).

Семь пациентов не получали никакого другого лечения после прекращения экспериментальной терапии. У шести не было выявлено признаков прогрессирования опухоли при наблюдении в течение почти двух лет. Во время лечения опухоль не выросла ни у одного пациента, а также никто не умер.

"Все пациенты, завершившие один или несколько циклов терапии, ответили на лечение, что на сегодняшний день является самым высоким показателем ответа на любую медицинскую терапию опухолей головного мозга", - отметили ученые.

Исследователи подчеркнули, что для определения оптимального количества циклов терапии необходимы дополнительные исследования.

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