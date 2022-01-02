Ученые допустили, что пандемия COVID-19 закончится в наступившем году

Профессор вирусологии, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн допустил, что пандемия COVID-19 закончится в наступившем году.

Профессор вирусологии, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн допустил, что пандемия COVID-19 закончится в наступившем году.

Как передает Report, об этом он заявил в беседе с Ura.ru .

"В 2022 году мы могли бы закончить пандемию, потому что есть вакцины, есть возможность усовершенствования вакцин, есть возможность произвести вакцины. Я говорю не только о России, а вообще о мире", - объяснил ученый.

По словам специалиста, для возвращения к нормальной жизни нужно соблюдать профилактические меры и вакцинироваться, иначе пандемия продолжится и в 2023-м.

Член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков, со своей стороны, считает, что влияние пандемии на жизнь человека постепенно снизится.

"Я думаю, что все будет стихать в связи с появлением "омикрона", который очень быстро распространяется и не вызывает серьезных проявлений", - сказал он.

По мнению Чумакова, новый штамм вытеснит все остальные, поскольку у него рекордная скорость распространения, которую трудно превзойти.