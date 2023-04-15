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Ученые доказали, что нехватка витамина D увеличивает риск инфицирования COVID

Ученые доказали, что нехватка витамина D увеличивает риск инфицирования COVID Американские ученые из Института медицинских исследований Ланкенау (LIMR) доказали, что люди с дефицитом витамина D в организме больше подвержены риску заражения COVID-19, последующей госпитализации и смерти.
Здоровье
15 апреля 2023 г. 04:22
Ученые доказали, что нехватка витамина D увеличивает риск инфицирования COVID

Американские ученые из Института медицинских исследований Ланкенау (LIMR) доказали, что люди с дефицитом витамина D в организме больше подвержены риску заражения COVID-19, последующей госпитализации и смерти.

Как передает Report, результаты исследования описаны в статье, опубликованной в журнале Physiological Reports.

Ранее другие специалисты уже проводили подобные исследования, которые показали определенную взаимосвязь витамина D с коронавирусной инфекцией. Теперь ученым удалось доказать это наблюдение, а также выяснить механизмы, стоящие за защитным эффектом витамина.

В эксперименте были изучены культуры клеток, полученные из легких человека. Авторы обнаружили, что витамин D повышает барьерную функцию тканей на 40 процентов. В результате SARS-CoV-2 и другим вирусам становится сложнее проникать в организм и вызывать пневмонию. Кроме того, у пациентов с дефицитом витамина D вероятность заражения COVID-19 увеличивается в пять раз.

Но определить точные лечебные дозировки для людей, у которых уровень вещества находится в пределах нормы, пока не удалось. Вместе с тем ученые подчеркивают, что польза дополнительного ввода витамина настолько очевидна, а риски настолько минимальны, что медики могут уже сейчас рекомендовать прием витамина D в качестве профилактики.

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