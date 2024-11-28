Ученые доказали, что ленакапавир предотвращает до 99% случаев заражения ВИЧ

Медики из США доказали в рамках третьей фазы клинических испытаний, что противовирусный препарат ленакапавир предотвращает 96-99% случаев заражения ВИЧ при его введении в организм мужчин и женщин каждые полгода.

Медики из США доказали в рамках третьей фазы клинических испытаний, что противовирусный препарат ленакапавир предотвращает 96-99% случаев заражения ВИЧ при его введении в организм мужчин и женщин каждые полгода.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба Университета Эмори.

"Результаты этих испытаний расширяют доступный для нас арсенал для предотвращения ВИЧ. Долгодействующие противовирусные препараты дают новую надежду для людей, которые не могут регулярно принимать оральные лекарства. Если нам удастся сделать их доступными для широких слоев населения, то у нас появится возможность сильно снизить заболеваемость ВИЧ на глобальном уровне", - заявил профессор Университета Эмори (США) Карлос дель Рио.

Препарат ленакапавир был разработан исследователями из корпорации Gilead Sciences и одобрен для клинического применения в США, Канаде и странах ЕС в конце 2022 года. Его молекулы способны соединяться с белковыми звеньями, из которых состоит оболочка ВИЧ, что приводит к формированию дефектных частиц вируса иммунодефицита. Первые испытания этого средства среди жительниц Южной Африки указали на близкую к 100% защиту от инфекции.

Недавно медики из Университета Эмори и их коллеги провели третью фазу клинических испытаний этого средства среди 3,2 тыс. мужчин, проживающих в 88 разных регионах Аргентины, Бразилии, Мексики, ЮАР, Перу, Таиланда и Соединенных Штатов. Часть из этих добровольцев получала инъекции ленакапавира, тогда как другие добровольцы согласились ежедневно принимать одно из популярных оральных средств для предотвращения заражения ВИЧ.

Последующие наблюдения показали, что лишь два участника эксперимента (1% от их общего числа), получавших инъекции ленакапавира, заразились ВИЧ за год наблюдений, тогда как в контрольной группе произошло девять заражений. По оценкам медиков, это свидетельствует о предотвращении 96% случаев заражений ВИЧ и говорит в пользу того, что ленакапавир столь же эффективно воздействует на мужчин, как и на женщин. Это открывает дорогу для его применения для снижения заболеваемости ВИЧ по всему миру, подытожили медики.