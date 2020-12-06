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Ученые доказали, что гормон стресса активирует раковые клетки

Ученые доказали, что гормон стресса активирует раковые клетки Исследователи выяснили, что норадреналин - гормон, который выделяется в стрессовых ситуациях, приводит к активации раковых клеток.
Здоровье
6 декабря 2020 г. 09:34
Ученые доказали, что гормон стресса активирует раковые клетки

Исследователи выяснили, что норадреналин - гормон, который выделяется в стрессовых ситуациях, приводит к активации раковых клеток.

Как передает Report, в результате может быть риск опасного рецидива онкологического заболевания, говорится в материале Science Translational Medicine.

Ученые из США, Германии и России под руководством Микелы Перего из Института Вистара в Филадельфии допустили, что иммунные клетки, называемые нейтрофилами, и определенные гормоны могут вызвать рецидив опухолей. При этом он может произойти спустя несколько лет после лечения химиотерапией и хирургического вмешательства, считают эксперты.

Итоги лабораторных экспериментов показывают, что гормон стресса норадреналин реактивирует спящие клетки рака легких и яичников у мышей. Согласно наблюдениям, уровень норадреналина в крови резко повышается при стрессовых состояниях. К ним относятся шок, травмы, страх, тревоги, а также нервное напряжение.

Научные специалисты утверждают, что при стрессе, который спровоцирован иммобилизацией, у мышей также повышается уровень норадреналина. Потом у грызунов начинают выделяться воспалительные белки S100A8/A9 и миелопероксидаза.

Они изучили образцы сыворотки от 80 пациентов, у которых опухоль легких была удалена хирургическим путем. Выяснилось, что у людей с наиболее высокими концентрациями S100A8/A9 рак мог вернуться в течение 33 месяцев после операции с большей вероятностью.

Из вывода ученых следует, что применение нацеленных на гормоны стресса бета-блокаторов позволит сократить повторное появление опухолей.

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