Ученые добились прорыва в лечении агрессивного рака мозга

Американские ученые из Пенсильванского университета

Американские ученые из Пенсильванского университета создали новую иммунотерапию против рака CAR-T, атакующую сразу два опухолевых белка — EGFR и IL13Rα2. В отличие от стандартных методов, клетки вводятся непосредственно в спинномозговую жидкость, что повышает эффективность лечения.

Как передает Report , исследование опубликовано в научном журнале Nature Medicine (NatMed).

В испытаниях задействовали 18 пациентов с рецидивирующей глиобластомой (опухолью мозга), средняя выживаемость при которой обычно не превышает 6-10 месяцев.

Тесты показали, что у 62% больных опухоли уменьшились в размерах, а трое из семи (43%) участников прожили больше года. Один пациент демонстрирует стабильное состояние уже 16 месяцев.

Ученые также обнаружили, что модифицированные клетки сохраняют активность в организме до года после введения, продолжая бороться с опухолью.

Терапия признана безопасной, хотя у 56% пациентов наблюдались управляемые неврологические побочные эффекты.

Следующие этапы исследования включают тестирование многократного введения клеток, применения метода у пациентов с первичной диагностикой и дальнейшую оптимизацию технологии.