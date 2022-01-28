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Ученые: Бустерная прививка на 95% увеличивает защиту от "омикрона" у пожилых

Ученые: Бустерная прививка на 95% увеличивает защиту от "омикрона" у пожилых "Бустерная" доза вакцины от коронавируса COVID-19 на 95% увеличивает защиту от штамма "омикрон" у людей старше 50 лет.
Здоровье
28 января 2022 г. 08:29
Ученые: Бустерная прививка на 95% увеличивает защиту от омикрона у пожилых

"Бустерная" доза вакцины от коронавируса COVID-19 на 95% увеличивает защиту от штамма "омикрон" у людей старше 50 лет.

Как передает Report, об этом сообщает The Guardian со ссылкой на Агентство безопасности здравоохранения Соединенного королевства (UKHSA).

"Факты очевидны: вакцина помогает защитить нас всех против эффектов коронавируса, и "бустер" предлагает высокий уровень защиты от госпитализации и смерти самым уязвимым членам общества", - заявила глава отдела иммунизации UKHSA доктор Мэри Рамзи.

По данным UKHSA, спустя шесть месяцев после второй дозы вакцины от коронавируса защита от смерти от последствий заболевания "омикроном" составляла около 60% у людей старше 50 лет, однако она увеличилась до 95% через две недели после введения третьей дозы компонента.

Также в UKHSA сообщают, что "бустерная" доза предоставляет высокий уровень защиты от госпитализации, в частности, после третьего укола вакцины Pfizer уровень защиты от госпитализации составляет 90% и уменьшается до 75% через 10-14 недель. Вакцина Moderna предоставляет 90-95% защиту в течение девяти недель после третьей дозы.

На данный момент в Великобритании третью дозу вакцины получили около 64,5% населения, около 84% получили две дозы компонента.

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Версия на английском языке Boosters increase protection against death from Omicron in over-50s to 95%, UK health agency says
Версия на азербайджанском языке Alimlər: Gücləndirici peyvənd yaşlılarda "omikron"a qarşı qorunmanı 95% artırır

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