​Ученые выяснили, когда заболевший COVID-19 наиболее заразен

Исследование китайских ученых показало, что в 44 процентах случаев распространение нового коронавируса происходило через инфицированных, у которых еще не начали проявляться симптомы COVID-19. Причем пик заразности приходился на период от одного до двух дней до начала проявления заболевания.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", результаты опубликованы в журнале Nature Medicine.

Результаты показали, что количество генетического материала вируса было максимальным в первый день проявления симптомов, а затем уменьшалось примерно в течение 21 дня. По мнению авторов, это указывает на то, самое сильное производство вируса заразившимся человеком происходит в самом начале инфекции, еще до того, как иммунная система включится, чтобы убить вирусы и вызвать симптомы.

Анализ 77 случаев, когда были достоверно известны оба человека — источник инфекции и заразившийся, позволил исследователям рассчитать, когда люди наиболее заразны. По оценкам ученых, контагиозность возникает за 2,3 дня до появления симптомов и достигает пика за 0,7 дня до начала проявления заболевания у источника.

При этом ученые отмечают, что пробы из носа и горла пациентов содержали огромное количество вирусов — примерно в 1000 раз больше, чем у пациентов с ОРВИ. Это отчасти объясняет, почему новый коронавирус так заразен.

Есть и обнадеживающие новости. Примерно через 10 дней после начала заболевания количества инфекционных вирусов, выделяемых заболевшим, резко падает. Это значит, что к этому времени антитела, которые иммунная система организма вырабатывает против SARS-CoV-2, убивают реплицирующиеся вирусы. Еще один вывод — люди с яркими проявлениями COVID-19 выделяют больше инфекционных вирусов, чем бессимптомные носители.

Но есть и не очень хорошие результаты для заболевших. Ученые определили, что выделения вируса из носа и горла происходят только на ранних этапах заболевания. В то время, когда начинают проявляться яркие симптомы, и выделение вируса достигает пика, инфекция часто уже успевает добраться до легких.

По словам авторов нового исследования, отслеживание контактов и одиночное выявление случаев может быть неэффективным для прекращения новых вспышек, так как, по их подсчетам, более 30 процентов случаев являются следствием предсимптомной или бессимптомной передачи. Чтобы остановить эпидемию, должны быть идентифицированы более 90 процентов распространителей вируса, а для этого надо проводить массовое тестирование.