Ученые сравнили уровень смертности от гриппа и коронавируса

За неделю число умерших от COVID-19 в 20 раз превысило число смертей от сезонного гриппа.

Как сообщает Report со ссылкой на научную статью, опубликованную в JAMA Network, к такому выводу пришли ученые из Гарвардского университета и Университета Эмори.

Американские ученые поставили под сомнение статистику Центра по контролю и профилактике заболеваний США. Так, согласно статистическим показателям центра, с октября прошлого года по апрель текущего года в США от гриппа умерли 62 тысячи человек.

Если верить этой информации, уровень смертности от гриппа COVID-19 в США находится примерно на том же уровне (по данным на 13 мая, жертвами коронавирусной пандемии стали 82 тысячи человек).

Однако в ходе исследования ученые обнаружили, что статистика гриппа основана не на фактических, а на предполагаемых показателях.

По словам исследователей, центр не располагает информацией о фактическом уровне смертности. Ученые собрали информацию о неделях, в которых было зафиксировано наибольшее количество летальных исходов от сезонного гриппа за последние годы. По оценкам исследователей, еженедельный уровень смертности варьировался от 351 (вспышка гриппа в 2015-2016 годах) до 1 626 (2017-2018).

Усредненный показатель составил 752 смертельных случаев. Ученые сравнили эту информацию с зарегистрированной в США самой смертоносной неделей коронавируса (15 455).

Согласно полученному результату, еженедельная смертность от COVID-19 в 10-40 раз превышает этот показатель для сезонного гриппа, то есть в среднем двадцатикратно.