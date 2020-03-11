Ученые: сидеть на корточках полезно для здоровья

Образ жизни африканского народа хадза, представители которого живут на севере Танзании, натолкнул ученых на интересную гипотезу: сидеть полезно для здоровья. Главное — делать это правильно.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, ученые Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе обнаружили, что представители народа хадза — современные охотники и собиратели — в среднем проводят сидя 9,9 часа в сутки. Для сравнения, типичный американец сидит до 6,4 часа, подростки — до 8,2 часа.

В современном обществе сидячий образ жизни — фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний. Но на хадза часы сидения никак не отразились: биомаркеры, характерные для людей с малоподвижным образом жизни, такие как уровни холестерина или триглицеридов в крови, у них оставались в норме.

Исследователи заметили, что хадза сидят "активно" — на корточках, на коленях или полулежа на земле. Как отмечают авторы работы, это обеспечивает необходимый уровень нагрузок на мышцы и связки даже во время отдыха.