Ученые: Коронавирус не мутирует

Ученые из Университетского колледжа Лондона в Великобритании обнаружили, что изученные мутации не улучшают способность нового типа коронавируса SARS-CoV-2 к распространению и заражению.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, данные исследования опубликовано на biorxiv.org.

Специалисты проанализировали вирусные геномы, выделенные у 15 тысяч пациентов.

Им удалось воспроизвести модель модель эволюционного дерева, с помощью которого они выяснили, становится ли определенная мутация все более частой в каждой конкретной его ветви.

Учены отметили, что коронавирус не мутирует, а также увидели, что ряд мутаций вовсе не оказывают никакого эффекта, а большинство изменений в геноме представляют вред для самого вируса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.