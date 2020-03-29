​Ученые оценили темпы мутации коронавируса

Ученые проанализировали восемь штаммов коронавируса и оценили скорость его мутации, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Вирус мутирует так медленно, что его штаммы очень похожи друг на друга", — сказал в эфире телеканала USA Today профессор кафедры медицины и инфекционных заболеваний Калифорнийского университета в Сан-Франциско Чарльз Чиу.

Отмечается, что SARS-CoV-2 мутирует в 8-10 раз медленнее вирусов гриппа. Пока ученые зафиксировали всего 11 изменений в спаренных основаниях в базе из 30 тысяч нуклеотидных пар.

Это, как указывают исследователи, говорит о том, что симптомы и тяжесть протекания заболевания не зависят от штамма. Различия в течении болезни у разных пациентов связаны с разницей в общем состоянии здоровья и состоянием иммунной системы. Таким образом, "мягкой версии" коронавируса, скорее всего, не существует.

Медленные темпы мутации позволяют рассчитывать, что разработка и внедрение вакцины поможет защититься от вируса на годы или даже десятилетия, считают ученые.

Пандемии коронавируса, первые случаи которого были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года, подвержены 177 стран. По данным ВОЗ, заразились порядка 570 тысяч человек, свыше 26 тысяч умерли.