​Ученые назвали условие победы над коронавирусом

Развитии популяционного иммунитета у населения является единственным на сегодня условием для того, чтобы одержать победу над COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на иностранные СМИ, к такому выводу пришли ученые Калифорнийского университета.

По их словам, развитию такого иммунитета может поспособствовать лишь массовое заражение.

Кроме того, исследователи ожидают окончания пандемии коронавируса примерно через 12-18 месяцев. Важным условием для этого является развитие так называемого "стадного иммунитета" у населения.

"Эффективной вакцины против COVID-19 сегодня не существует. Когда она будет создана, неизвестно. В такой ситуации, считают ученые, на победу в борьбе с заболеванием можно рассчитывать лишь в том случае, если число заразившихся и выздоровевших людей будет большим – это и обеспечит необходимый массовый иммунитет к вирусу. Они уже не будут болеть и передавать вирус другим, что станет препятствием для дальнейшего распространения инфекции", - поясняют научные специалисты.

Но если коронавирус мутирует и трансформируется в другое заболевание, это может привести к новой волне массовых заражений его обновленной версией.

Специалисты также подчеркивают, что пока надо добиться сдерживания резкого роста заражения коронавирусной инфекцией, чтобы медицина могла справиться с потоком больных.

Ранее китайские ученые дали свой прогноз по срокам окончания эпидемии коронавируса.