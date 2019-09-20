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Ученые назвали самую распространенную причину рака

Ученые назвали самую распространенную причину рака

Ученые некоммерческой организации Environmental Working Group назвали самую распространенную причину рака. Как передает Report, об этом сообщает Phys.org.

По их словам, к более чем 100 тыс. случаев рака на протяжении жизни одного поколения в Соединенных Штатах могут привести вредные вещества в питьевой воде.

Как отмечается, эксперты изучили влияние 22 канцерогенов на здоровье человека в более чем 48 тысячах системах водоснабжения в США.

Ученые подчеркнули, что самый большой риск представляют мышьяк, а также уран и радий, которые содержатся в питьевой воде.

Эксперты добавили, что наиболее опасными являются системы водоснабжения, использующие подземные воды.

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