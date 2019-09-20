Ученые назвали самую распространенную причина рака

Ученые некоммерческой организации Environmental Working Group назвали самую распространенную причину рака. Как передает Report, об этом сообщает Phys.org.

По их словам, к более чем 100 тыс. случаев рака на протяжении жизни одного поколения в Соединенных Штатах могут привести вредные вещества в питьевой воде.

Как отмечается, эксперты изучили влияние 22 канцерогенов на здоровье человека в более чем 48 тысячах системах водоснабжения в США.

Ученые подчеркнули, что самый большой риск представляют мышьяк, а также уран и радий, которые содержатся в питьевой воде.

Эксперты добавили, что наиболее опасными являются системы водоснабжения, использующие подземные воды.