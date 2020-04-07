Ученые предложили методику диагностирования тяжести состояния пациентов с коронавирусом

Ученые предложили новую методику, которая поможет определить тяжесть состояния здоровья пациента с коронавирусом.

Как передает Report, об этом сообщают "Известия".

Так, исследователи из Университета Вероны и университетской клиники Падуи вместе с другими учеными из США проанализировали ряд научных статей об уровне тромбоцитов у пациентов с коронавирусом.

В ходе исследования были изучены истории болезни 1 779 пациентов, 339 заразившихся находились в тяжелом состоянии. Сравнив показатели клинических анализов, ученые пришли к выводу, что риск тяжелого течения заболевания и смертности у пациентов с коронавирусом возрастает, если в организме низкое число тромбоцитов.

Так, уровень тромбоцитов может указать на некоторые аспекты состояния системы гомеостаза, функции которой — сохранять жидкое состояние крови, останавливать кровотечения при повреждениях стенок сосудов и растворять тромбы. Если система гомеостаза нарушена, то это может говорить о сбоях в организме и ухудшении его работы в целом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.