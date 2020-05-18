Ученые нашли способ снизить смертность от коронавируса

Смерть от коронавируса можно предотвратить с помощью разжижающих кровь препаратов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, такого мнения придерживаются ученые из Британии.

Специалисты из Королевского госпиталя Бромптона сообщили, что нашли связь между свертываемостью крови и COVID-19.

Врачи исследовали легкие пациентов в критическом состоянии и обнаружили у них отсутствие кровотока, что указывало на сгущение крови в мелких сосудах. При этом многие смерти от коронавируса сопровождаются дефицитом кислорода в организме.

Ранее специалисты из Университетского колледжа Лондона сообщили о тромбах у некоторых умерших от коронавируса. Сгустки крови в разных частях тела приводили даже к инсультам.

Национальная служба здравоохранения Англии намерена в ближайшее время рекомендовать использовать антикоагулянты (разжижающие кровь препараты - ред.) для больных в критическом состоянии. Врачи надеются спасти многие жизни таким образом.