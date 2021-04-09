У желающих вступить в брак в марте 84 человек обнаружен сифилис, у 15 - СПИД

В течение марта в Азербайджане прошли обследование 8 624 человека, желающих вступить в брак.
Как сообщает Report, у 262 из них выявлено носительство признака талассемии, у 84 - сифилис, у 15 - ВИЧ/СПИД.
Число пар, в которых оба являются носителями талассемии, составило 4.
Следует отметить, что с 2015 года по сегодняшний день был проведен анализ крови 729 521 человека, желающего вступить в брак. В 25 335 случаях носительство признаков талассемии обнаружено у одного из брачующихся, в 297 случаях - у обоих вступающих в брак. За этот период сифилис был зарегистрирован у 2 886 человек, ВИЧ/СПИД - у 755.