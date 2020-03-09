​У вернувшихся из Ирана граждан Азербайджана обнаружили коронавирус

У двух граждан Азербайджана 1966 и 1978 года рождения, вернувшихся вчера из Исламской Республики Иран, выявили коронавирус.

Об этом Report сообщили в оперативном штабе при Кабмине.

Сообщается, что пациенты, которые были помещены в специализированные больницы и находятся под наблюдением, чувствуют себя нормально, и состояние их здоровья стабильно.

Гражданин Азербайджана 1938 года рождения, у которого ранее выявили коронавирус, и который был помещен в специализированную больницу, его здоровье стабильное, умеренно тяжелое, и в настоящее время он находится под наблюдением.

Состояние других пациентов, помещенных в специализированные больницы, стабильное.