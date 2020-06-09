У сотрудников каких госструктур диагностирован коронавирус? - СПИСОК

"Случаи заражения коронавирусом также отмечены среди работников ряда госструктур".

Как сообщает Report, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров заявил председатель Правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

По его словам, в Министерстве труда и социальной защиты населения вирус диагностирован у 7 человек, в Администрации президента - у 19-ти (14 из них работают в управлении по делам), в Министерстве по чрезвычайным ситуациям - у 5 человек.