Наверх

У сотрудников каких госструктур диагностирован коронавирус? - СПИСОК

У сотрудников каких госструктур диагностирован коронавирус?

"Случаи заражения коронавирусом также отмечены среди работников ряда госструктур". 

Как сообщает Report, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров заявил председатель Правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

По его словам, в Министерстве труда и социальной защиты населения вирус диагностирован у 7 человек, в Администрации президента - у 19-ти (14 из них работают в управлении по делам), в Министерстве по чрезвычайным ситуациям - у 5 человек.  

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Telegram
Подпишитесь на наш Telegram канал

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!