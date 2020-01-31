У прибывших в Грузию из Азербайджана китайских детей обнаружен вирус гриппа - ОБНОВЛЕНО

"В Грузии пока не было зафиксировано случая заражения коронавирусом".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил руководитель Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе.

По его словам, у находящихся сейчас под присмотром врачей 4 пациентов не обнаружили коронавирус. А. Гамкрелидзе отметил, что у двух малолетних китайских детей в лабораторных условиях был подтвержден вирус A (H1N1).

Что касается двух граждан Китая, то руководитель центра сказал, что у них грипп не обнаружен, состояние оценивается как удовлетворительное. Он подчеркнул, что в Грузии нет причин для паники в связи с коронавирусом, страна полностью готова к борьбе с вирусом.

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В Тбилисской инфекционной больнице 4 человека получают лечение от вируса гриппа.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом сообщили в клинике.

Двое из них китайские малолетние дети. Оба ребенка были в составе группы китайских туристов, отправившихся в Грузию из Азербайджана. У малолетних детей подтвержден вирус гриппа типа "А".

Остальные двое – граждане Грузии. Их состояние оценивается как стабильное. В отношении обоих лиц ожидаются результаты амбулаторных проверок. Один из них две недели назад был в Китае, второй – Таиланде.

В больнице отметили, что нет причин для паники, пациенты находятся под серьезным наблюдением.