У прибывших в Грузию из Азербайджана китайских детей обнаружен вирус гриппа

В Тбилисской инфекционной больнице 4 человека получают лечение от вируса гриппа.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом сообщили в клинике.

Двое из них китайские малолетние дети. Оба ребенка были в составе группы китайских туристов, отправившихся в Грузию из Азербайджана. У малолетних детей подтвержден вирус гриппа типа "А".

Остальные двое – граждане Грузии. Их состояние оценивается как стабильное. В отношении обоих лиц ожидаются результаты амбулаторных проверок. Один из них две недели назад был в Китае, второй – Таиланде.

В больнице отметили, что нет причин для паники, пациенты находятся под серьезным наблюдением.