О нас
Report Georgia

У переболевших коронавирусом выявили проблемы со слухом

У переболевших коронавирусом выявили проблемы со слухом Ученые из Университета Манчестера выявили проблемы со слухом у переболевших COVID-19
Здоровье
1 августа 2020 г. 09:11
У переболевших коронавирусом выявили проблемы со слухом

Ученые из Университета Манчестера выявили проблемы со слухом у переболевших коронавирусом.Как сообщает Report, их исследование опубликовано в научно издании American Journal of Otolaryngology.

Эксперты отслеживали состояние 121 пациента с коронавирусом, 16 из которых заявили об ухудшении слуха. Проблемы у них появились спустя два месяца после выписки из больницы.

Исследователи подчеркнули, что другие вирусы, такие как корь, эпидемический паротит и менингит также могут стать причинами ухудшение слуха. Отмечается, что это может быть связано со слуховой невропатией, при которой нарушается передача сигналов по слуховому нерву в мозг.

Однако ученые считают, что на слуховую систему зараженных коронавирусом пациентов могли также повлиять стресс и применяемые против инфекции препараты.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Другие новости из категории

ВОЗ зафиксировала рекордный рост заразившихся коронавирусом в мире за сутки
ВОЗ зафиксировала рекордный рост заразившихся коронавирусом в мире за сутки
31 июля 2020 г. 22:16
Октай Ширалиев обсудил с TƏBİB и миссией ВОЗ борьбу с COVID-19
ФотоОктай Ширалиев обсудил с TƏBİB и миссией ВОЗ борьбу с COVID-19
31 июля 2020 г. 17:13
ВОЗ: В Азербайджане сократились случаи заражения COVID-19
ВОЗ: В Азербайджане сократились случаи заражения COVID-19
31 июля 2020 г. 16:52
В Азербайджане 318 новых случаев заражения COVID-19
В Азербайджане 318 новых случаев заражения COVID-19
31 июля 2020 г. 16:34
TƏBİB: Мы не вмешиваемся в цены частных медучреждений на тесты COVID-19
TƏBİB: Мы не вмешиваемся в цены частных медучреждений на тесты COVID-19
31 июля 2020 г. 16:07
ВОЗ: В Азербайджане добились серьезных продвижений в борьбе с COVID-19
ВОЗ: В Азербайджане добились серьезных продвижений в борьбе с COVID-19
31 июля 2020 г. 15:54
Масштабные работы по дезинфекции в Баку - жителей просят не выходить на улицу
Масштабные работы по дезинфекции в Баку - жителей просят не выходить на улицу
31 июля 2020 г. 13:00
В Азербайджане 339 новых случаев заражения, 673 человека выписаны
ФотоВ Азербайджане 339 новых случаев заражения, 673 человека выписаны
30 июля 2020 г. 17:24
Быть или не быть второй волне коронавируса этой осенью ? - ИНТЕРВЬЮ
Быть или не быть второй волне коронавируса этой осенью ? - ИНТЕРВЬЮ
30 июля 2020 г. 16:49
По поручению президента в Азербайджан доставлены новые автомобили скорой медпомощи
По поручению президента в Азербайджан доставлены новые автомобили скорой медпомощи
30 июля 2020 г. 16:46

Последние новости

09:52
Армяне продолжают нарушать режим прекращения огня Нагорно-карабахский конфликт
09:38
Amazon потратит больше 10 млрд долларов на спутниковый интернет ИКТ
09:34
Меган Маркл заплатит СМИ 88 тысяч долларов после проигрыша в суде Шоу-бизнес
09:11
У переболевших коронавирусом выявили проблемы со слухом Здоровье
08:52
В Баку автомобиль сбил двух подростков Происшествия
08:38
Fiat Chrysler отчитался об убытках во втором квартале Бизнес
08:12
В Боливии карантинные ограничения продлили до конца августа Другие страны
08:02
Крокодил растерзал индийца, совершавшего ритуал в реке Это интересно
07:41
Трамп заявил, что запретит TikTok в США ИКТ
07:25
С 1 августа в Узбекистане отменили акциз на импорт автомобилей Другие страны
06:43
ВидеоЗапуск Ariane 5 с тремя аппаратами на борту отложили Инфраструктура
06:29
В Баку мужчине нанесли ножевое ранение Происшествия
06:16
Власти США опубликовали данные о доходах Трампа за 2019 год Другие страны
05:40
Президент Бразилии предположил, что все заразятся коронавирусом Другие страны
05:05
Биржевые индексы в Нью-Йорке продемонстрировали рост Финансы
Вся новостная лента