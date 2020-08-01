У переболевших коронавирусом выявили проблемы со слухом

Ученые из Университета Манчестера выявили проблемы со слухом у переболевших COVID-19

Ученые из Университета Манчестера выявили проблемы со слухом у переболевших коронавирусом.Как сообщает Report, их исследование опубликовано в научно издании American Journal of Otolaryngology.

Эксперты отслеживали состояние 121 пациента с коронавирусом, 16 из которых заявили об ухудшении слуха. Проблемы у них появились спустя два месяца после выписки из больницы.

Исследователи подчеркнули, что другие вирусы, такие как корь, эпидемический паротит и менингит также могут стать причинами ухудшение слуха. Отмечается, что это может быть связано со слуховой невропатией, при которой нарушается передача сигналов по слуховому нерву в мозг.

Однако ученые считают, что на слуховую систему зараженных коронавирусом пациентов могли также повлиять стресс и применяемые против инфекции препараты.