У жителя Загатальского района выявлена сибирская язва

Министерство здравоохранения и Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями распространили совместное заявление касательно случая заражения сибирской язвой в Азербайджане.

Министерство здравоохранения и Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями распространили совместное заявление касательно случая заражения сибирской язвой в Азербайджане.

Как сообщает Report со ссылкой на заявление, три жителя села Фалдарлы Загатальского района поступили сегодня в Клинический медицинский центр города Баку с подозрениями на заражение сибирской язвой.

"У одного из троих пациентов подтвержден диагноз, его лечение проводится по медицинскому протоколу. Анализы двух других пациентов направлены в Центр контроля особо опасных инфекций.", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии, регионального отделения Агентства продовольственной безопасности, Управления ветеринарии и ветеринарных услуг Загатальского района и районного отдела полиции приняли меры в селе Фалдарлы для локализации источника заболевания.

В совместном заявлении подчеркивается, что сибирская язва является зоонозной инфекцией и не передается от человека к человеку.