​У около 600 диализных больных в Азербайджане обнаружен гепатит

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ "На сегодняшний день у 356-ти проходящих лечение 2 635 диализных больных обнаружен Гепатит С, у 152 человек - Гепатит В, а у 49 больных - смешанная инфекция (HBV+HCV).

Как сообщает Report, об этом заявил заведующий отделением гемодиализа Республиканской клинической урологической больницы имени академика М.Джавадзаде Фариз Бабаев, выступая на пресс-конференции, посвященной X Всемирному дню борьбы с почечными заболеваниями. Мероприятие прошло в Учебно-терапевтической клинике Азербайджанского медицинского университета.

По словам заведующего отделением, с 2010 года операции по пересадке почек были возобновлены. Ф.Бабаев добавил, что на сегодняшний день проведено 197 операций по трансплантации почек от живых доноров: "В 2014 году проведено 68 подобных операций. На сегодняшний день в республике на диспансерном учете состоят 561 больных, перенесших операцию по пересадке почки".