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У COVID-19 нашли признаки хронического заболевания

У COVID-19 нашли признаки хронического заболевания Ученые из Бельгии и Нидерландов провели исследование процесса восстановления пациентов после COVID-19 и обнаружили у коронавируса признаки хронического заболевания.
Здоровье
8 января 2021 г. 04:52
У COVID-19 нашли признаки хронического заболевания

Ученые из Бельгии и Нидерландов провели исследование процесса восстановления пациентов после COVID-19 и обнаружили у коронавируса признаки хронического заболевания.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, результаты работы опубликованы в Journal of Clinical Medicine.

Авторы исследования обратили внимание прежде всего на больных с легкой формой COVID-19, которые составляют большую часть ото всех пациентов. Они изучили данные о 1 837 относительно молодых больных (средний возраст — 47 лет), у которых после амбулаторного лечения сохранялись те или иные жалобы на протяжении как минимум трех месяцев. Выяснилось, что почти у половины из них выросла потребность в уходе, а каждый третий стал нуждаться в посторонней помощи.

Из общей выборки у 98% пациентов сохранялась усталость, у 90% - мышечная слабость, у 88% - проблемы со сном и у 87% были различные боли. Многие пожаловались на снижение производительности труда и необходимость в медпомощи. При этом у 86% больных ранее не было проблем со здоровьем, однако теперь такими себя считают только шесть процентов от общего числа участников исследования, 64% оценили свое состояние как "умеренное", а 30% назвали его плохим.

В период исследования, результаты которого были опубликованы в сентябре, в уходе нуждались около половины участников, а 31% остался зависимым от него спустя три месяца после заражения. Отмечается, что это примерно такая же доля, что и у пациентов с хронической почечной недостаточностью, сердечной недостаточностью или хронической обструктивной болезнью легких.

"Влияние COVID-19 на повседневную жизнь пациентов огромно в подмножестве не госпитализированных пациентов, и необходимо уделять больше внимания определению оптимальных вариантов лечения этих пациентов", — отметили ученые.

Они обратили внимание на то, что тяжелые пациенты после болезни проходят реабилитацию в то время, как проходившие лечение амбулаторно оказываются обделены вниманием медиков. Авторы исследования уверены, что эти больные в ближайшем будущем создадут огромную нагрузку на систему здравоохранения во всех странах.

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