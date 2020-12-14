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У больных COVID-19 нашли общую особенность иммунитета

У больных COVID-19 нашли общую особенность иммунитета Исследователи из Йельского университета обнаружили у пациентов с COVID-19 особенность иммунитета, которая влияет на тяжелое течение инфекции.
Здоровье
14 декабря 2020 г. 04:21
У больных COVID-19 нашли общую особенность иммунитета

Исследователи из Йельского университета обнаружили у пациентов с COVID-19 особенность иммунитета, которая влияет на тяжелое течение инфекции.

Как передает Report, об этом пишет Guardian.

По данным ученых, большое количество аутоантител в крови не только провоцировали осложнения при COVID-19, но и были причиной длительного течения инфекции.

Специалисты сравнили иммунные реакции у пациентов и неинфицированных людей и обнаружили у зараженных множество антител с отклонениями от нормы, которые блокировали противовирусную защиту, уничтожали полезные иммунные клетки и атаковали организм.

Дальнейшие исследования показали, что чем больше у пациентов аутоантител было в крови, тем хуже они переносили инфекцию.

Эксперты также уточнили, что, в то время как определенное количество аутоантител присутствовало у некоторых пациентов до заражения COVID-19, другие появлялись по мере прогрессирования инфекции.

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