У больных COVID-19 нашли общую особенность иммунитета

Исследователи из Йельского университета обнаружили у пациентов с COVID-19 особенность иммунитета, которая влияет на тяжелое течение инфекции.

Исследователи из Йельского университета обнаружили у пациентов с COVID-19 особенность иммунитета, которая влияет на тяжелое течение инфекции.

Как передает Report, об этом пишет Guardian.

По данным ученых, большое количество аутоантител в крови не только провоцировали осложнения при COVID-19, но и были причиной длительного течения инфекции.

Специалисты сравнили иммунные реакции у пациентов и неинфицированных людей и обнаружили у зараженных множество антител с отклонениями от нормы, которые блокировали противовирусную защиту, уничтожали полезные иммунные клетки и атаковали организм.

Дальнейшие исследования показали, что чем больше у пациентов аутоантител было в крови, тем хуже они переносили инфекцию.

Эксперты также уточнили, что, в то время как определенное количество аутоантител присутствовало у некоторых пациентов до заражения COVID-19, другие появлялись по мере прогрессирования инфекции.