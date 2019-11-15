Директор института: У более 70% больных сердечно-сосудистыми заболеваниями встречается сахарный диабет

У более 70% обратившихся в Научно-исследовательский институт кардиологии больных встречается сахарный диабет.

Как передает Report, об этом сказала директор института Гюльназ Дадашова.

По ее словам, сахарный диабет является основным фактором риска обострения или возникновения сердечных заболеваний: "У более 70% наших больных встречается сахарный диабет. У более половины больных, лечащихся у эндокринологов из-за сахарного диабета, бывают патологии сердца. Сахарный диабет и его влияние на сердце – одна из беспокоящих мировое здравоохранение проблем. Этой проблемой должны заниматься не только кардиологи и эндокринологи, но также и офтальмологи, нефрологи, диетологи".

Г.Дадашова добавила, что 2 из 3 больных сахарным диабетом умирают от сердечных болезней или инсульта: "У больных сахарным диабетом по сравнению с не больными им людьми в два раза выше риск сердечных приступов и инсульта. Говоря о сахарном диабете, следует думать о риске сердечных забелований. Высокий уровень сахара, холестерина приводит к сокращению поступающей к сердцу крови, и в итоге к возникновению болезни сердца".

Она сказала, что курение в два раза увеличивает риск сердечных заболеваний у больных сахарным диабетом.