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У африканских спортсменов в Токио выявлен самый заразный штамм COVID-19

У африканских спортсменов в Токио выявлен самый заразный штамм COVID-19 В предверии Олимпиады в Токио в страну на предолимпийские сборы прибыла спортивная делегация из Уганды, тесты двух из девяти членов которой оказались положительными
Здоровье
26 июня 2021 г. 02:20
У африканских спортсменов в Токио выявлен самый заразный штамм COVID-19

В предверии Олимпиады в Токио в страну на предолимпийские сборы прибыла спортивная делегация из Уганды, тесты двух из девяти членов которой оказались положительными.

Как передает Report со ссылкой на агентство Kyodo, подтверждено, что у одного угандийца обнаружен очень заразный штамм "дельта". Позже коронавирус был найден у ещё одного члена делегации. Первый сдал тест в аэропорту, второй — после поездки в Осаку на чартерном автобусе с командой. Подозревают, что это также штамм "дельта".

Заболевания у обоих проходят бессимптомно, и уже установлено, что в контакте с ними находилась вся команда, а также встречавшие их официальные лица и водители. Все помещены на карантин до 3 июля. Они не могут покидать отель и должны будут ежедневно проходить тестирование.

Согласно принятым правилам, все прибывающие в Японию участники Игр должны иметь на руках отрицательные результаты теста на COVID-19. Как выяснилось, члены угандийской команды перед отъездом были привиты двумя дозами вакцины AstraZeneca.

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