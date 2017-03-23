Тюменские врачи будут лечить пациентов с помощью азербайджанской нефти

Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ Врачи из Тюмени будут лечить людей при помощи нефти.

Как передает Report, об этом сообщает местные СМИ.

По информации, нефть при лечении пациентов будут использовать медики из реабилитационного центра, который находится при клинической больнице №1.

В центре сообщили, что для лечения пациентов будет применяться негорючая нафталановая нефть. Эта нефть помогает при гинекологических и урологических заболеваниях. Помимо этого нефть благотворно влияет на сосуды и кожу. Привозить нефть будут из Азербайджана.