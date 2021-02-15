Турецкий ученый: Китайская вакцина более эффективна против мутаций вируса

К этой инактивированной вакцине присматриваются уже и другие западные страны

"Китайская вакцина более эффективна против мутаций вируса. К этой инактивированной вакцине присматриваются уже и другие западные страны. То есть, это преимущество для нас, что мы прививаем наше общество инактивированной вакциной".

Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik Турция, об этом заявил член Научного совета при Министерстве здравоохранения Турции, главный врач больницы Балджалы Медицинского факультета Университета Чукурова профессор Хасан Мурат Гюндуз.

"Учитывая вакцинацию, ожидается, что к концу лета ситуация улучшится. Я надеюсь, что мы вступим в летний сезон более здоровыми. Только так мы можем предотвратить коронавирус", - сказал ученый.